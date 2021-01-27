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توك شو

النواب الليبي: الأمم المتحدة أثبتت عجزها في حل الأزمة لمدة 10 سنوات..فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:13 م
علي التكبالي
علي التكبالي
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محمود محسن
أكد علي التكبالي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي أن الفساد السياسى سبب فقر وتعاسة الليبيين مؤكدا أنه علينا أن يكون هناك حكومة قوية ويجب أن يكون هناك أمن كما أكددت القوت المسلحة الليبية.

وأضاف التكبالي خلال مداخلة لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون أن الدول الاوروبية لم تستطع أن تفعل شئ ضد الاترك مشيرا إلى أن هناك جمعيات والأمم المتحدة لم تقدم أي حلول.

وتابع عضو لحنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي أن الامم المتحدة اثبتت عجزها في حل الأزمة الليبية  لمدة 10 سنوات مؤكدا أن كل ما يفعلوه هو كلام ولن يكون هناك حل بتلك الكيفية. 

أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك تطلع واستعداد مصر التام للتعاون والتنسيق مع يان كوبيتش" المبعوث الخاص الجديد لسكرتير عام الأمم المتحدة لليبيا خلال الأشهر المقبلة لإنجاح مهمته، تحقيقًا للسلام والاستقرار في ليبيا.

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