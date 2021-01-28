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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 28/يناير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 28 يناير، فإن ذلك يعني أنك محارب ولديك روح شجاعة وشخصية جذابة.

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن "مولود يوم 28 يناير محب للنظام وللجمال، وتحتاج للشعور بحريتك واستقلاليتك، وتثبت طاقتك حتى تصل لأهدافك.

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قدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 28 يناير، قائلة "عام ٢٠٢١ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء قبل الإقدام عليه."

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شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

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