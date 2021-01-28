خد هنا اقولك.. زيزي عادل تطرح أغنيتها الجديدة.. فيديو





تقول كلمات الأغنية: "خد هنا اقولك بقى ولعلمك مش طالبه بقى خصام .. بص بص هقولك انا بقيت ضلك وحياتك بقى يلا قوام خد .. مين قال ان انا بقى 100 100".





في بعادك انا خسيت النص .. مالف وراك انا مستويه هو البعيد بقى مش بيحس .. رد رد عليا واهدى شويه انا قلبي بقى في نار .. شفت انا جايه وماده ايديه مش مستاهله تقول أعذار".





الأغنية من البوم "كتالوج الست"، كلمات: زيزي عادل و احمد برازيلى، و الحان: زيزي عادل و احمد برازيلى، و توزيع ومكس وماستر: وسام عبد المنعم، و جيتار: مصطفى نصر.

طرحت الفنانة زيزي عادل، أغنيتها الجديدة عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".