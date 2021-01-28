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فن

خد هنا اقولك.. زيزي عادل تطرح أغنيتها الجديدة.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 02:01 ص
زيزي عادل
زيزي عادل
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آيه عاطف
طرحت الفنانة زيزي عادل، أغنيتها الجديدة  عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "خد هنا اقولك بقى ولعلمك مش طالبه بقى خصام .. بص بص هقولك انا بقيت ضلك وحياتك بقى يلا قوام خد .. مين قال ان انا بقى 100 100".

في بعادك انا خسيت النص .. مالف وراك انا مستويه هو البعيد بقى مش بيحس .. رد رد عليا واهدى شويه انا قلبي بقى في نار .. شفت انا جايه وماده ايديه مش مستاهله تقول أعذار".

الأغنية من البوم "كتالوج الست"، كلمات: زيزي عادل و احمد برازيلى، والحان: زيزي عادل و احمد برازيلى، وتوزيع ومكس وماستر: وسام عبد المنعم، وجيتار: مصطفى نصر.
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