في يد النيابة .. محافظ البحر الأحمر عن وفاة مهندسة بالغردقة: «لو ابني اللي عملها هحاسبه بالقانون»

علق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على الحادث الذي حدث يوم الجمعة الماضي، الذى نتج عنه وفاة مهندسة، وأن هناك أخبارا تفيد بأن المتهم في هذه الواقعة نجل أحد الشخصيات المعروفة".





وقال إن هذه القضية في يد النيابة العالمة، موضحًا أن مدرية أمن البحر الأحمر تعاملت باحترافية شديدة فى هذا الموضوع، و النيابة العامة قامت بالمعاينة لكشف جميع التفاصيل.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القانون يطبق على الجميع، معلقًا: "لو ابنى ارتكب مثل هذه الجريمة سيعاقب بالقانون".





ولفت إلى أنه لم يتلقى أى اتصال من أى شخص بخصوص هذه القضية، مؤكدًا لا أحد فوق القانون بمصر.





وتابع أنه يتوجه بخالص العزاء لأسرة المهندسة التى توفيت فى الحادث.





وطالب من رواد السوشيال ميديا بعدم الحديث بدون علم فى هذا الموضوع، مؤكدًا الموضوع فى النيابة ولا توجد مجاملة لأحد.



