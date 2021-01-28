ظلام دامس.. شكوى من عدم تركيب كشافات إنارة فى مركز دشنا بقنا

استغاث أهالي مركز ومدينة دشنا محافظة قنا، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين لعدم وجود أي إنارة تذكر ما يعرض حياتهم للخطر.





وقال نبيل خيرى عبداللا فى رسالته: "نعانى نحن سكان مركز ومدينة نجع حمادى من عدم تواجد إنارة وعند دخول الليل يتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى المسئولين لعرض الأزمة والمشكلة أكثر من مرة ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن".





وأشار إلى أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق، علما بأن وقع العديد من الحوادث والاصطدام من قبل الخارجين عن القانون، وسرقات بالإكراه لافتين إلى أن مطالبهم ليس كبيرة أو بمعجزة.





وناشد المسئولين في محافظة قنا وشركة الكهرباء التدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب كشافات فى أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.





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