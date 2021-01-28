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بين الناس

ظلام دامس.. شكوى من عدم تركيب كشافات إنارة فى مركز دشنا بقنا

الخميس 28/يناير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث أهالي مركز ومدينة دشنا محافظة قنا، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين لعدم وجود أي إنارة تذكر ما يعرض حياتهم للخطر.     

وقال نبيل خيرى عبداللا  فى رسالته: "نعانى نحن سكان مركز ومدينة نجع حمادى من عدم تواجد إنارة وعند دخول الليل يتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى المسئولين لعرض الأزمة والمشكلة أكثر من مرة ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن".

وأشار إلى أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق، علما بأن وقع العديد من الحوادث والاصطدام من قبل الخارجين عن القانون، وسرقات بالإكراه لافتين إلى أن مطالبهم ليس كبيرة أو بمعجزة. 

وناشد المسئولين في محافظة قنا وشركة الكهرباء التدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب كشافات فى أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01009288917
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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