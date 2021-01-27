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فن

هاني رمزي يستعيد ذكرياته مع وردة ونور الشريف

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:28 م
هانى رمزى ونور الشريف
هانى رمزى ونور الشريف و وردة وهنيدي وعلاء واشرف
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محمد بدران
شارك الفنان هاني رمزي جمهوره ومتابعيه عبر إنستجرام، ونشر صورة من ألبوم الذكريات تجمعه بكل من وردة الجزائرية، ونور الشريف، ومحمد هنيدي، وعلاء ولي الدين، وأشرف عبدالباقي.

وعلق هاني رمزي علي الصورة قائلًا : "من ألبوم الذكريات صورة بحبها جدًا الفنانة وردة كانت دايمًا بتجمعنا والمرة دي كان معانا العظيم نور الشريف الله يرحمه".


وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، التى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، "اللص الذي أحبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، ألف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة".

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