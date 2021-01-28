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توك شو

تم القبض عليه.. محامي عباس أبو الحسن يكشف تفاصيل التعدي عليه من طبيب الأسنان المتحرش بالرجال

الخميس 28/يناير/2021 - 12:12 ص
طبيب الأسنان المتحرش
طبيب الأسنان المتحرش
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ندى رأفت

عقب الدكتور حسن أبو العينين، محامي الفنان عباس أبو الحسن، حول طبيب الأسنان المتحرش بالرجال ، قائلًا : " معقول مفيش راجل يبلغ عن المتحرش ده اللي مستمر في عملية التحرش بقاله 30 سنة! " ، معقبًا : " ده شئ غريب جدًا " .

وأشار "حسن أبو العينين" في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور " ، إلى أن الفنان عباس أبو الحسن تعرض بالفعل لهذا الموقف مع طبيب الأسنان المتحرش منذ حوالي 28 عامًا ، معقبًا : " بس الفنان لأنه راجل أخذ حقه بإيده وتعدى على المتحرش وضربه " .

وتابع المحامي : " بعدها بعشر سنوات تقابل الفنان والمتحرش مرة ثانية ، وقام المتحرش بالتعدي عليه ، فقام الفنان بضربه مرة أُخرى " ، مضيفًا : " آخر مرة مكنتش كويسة ، حيث حاول المتحرش بالتعدي على الفنان للمرة الثالثة في المصعد " .

وأكمل " أبو العينين " ، أن الفنان قام بالإبلاغ عنه وإتخاذ الإجراءات القانونية ، بدءًا من مواقع التواصل الاجتماعي لمناشدة ضحايا المتحرش الآخرين ، وبالفعل إنضم إليه الفنان تميم يونس ، وضحايا آخرين ، وتم التوجه على الفور للنيابة وتقديم الإبلاغ عن ذلك المتحرش من خلال " فيديوهات مصورة " .

وأضاف : " حياته كلها كده ، أنا شخصيًا وكيل عن أربع ضحايا لهذا المتحرش " ، مضيفًا أن المتحرش يقوم بتهديد الضحايا والضغط عليهم مقابل " الفيديوهات المصورة " .

وأكد ، أن قامت مباحث الجيزة بالقبض على هذا المتحرش بالفعل أول أمس .

 

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