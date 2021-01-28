تم القبض عليه.. محامي عباس أبو الحسن يكشف تفاصيل التعدي عليه من طبيب الأسنان المتحرش بالرجال

عقب الدكتور حسن أبو العينين، محامي الفنان عباس أبو الحسن، حول طبيب الأسنان المتحرش بالرجال ، قائلًا : " معقول مفيش راجل يبلغ عن المتحرش ده اللي مستمر في عملية التحرش بقاله 30 سنة! " ، معقبًا : " ده شئ غريب جدًا " .
وأشار "حسن أبو العينين" في
مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور
" ، إلى أن الفنان عباس أبو الحسن تعرض بالفعل لهذا الموقف مع طبيب الأسنان
المتحرش منذ حوالي 28 عامًا ، معقبًا : " بس الفنان لأنه راجل أخذ حقه بإيده
وتعدى على المتحرش وضربه " .
وتابع المحامي : " بعدها بعشر سنوات
تقابل الفنان والمتحرش مرة ثانية ، وقام المتحرش بالتعدي عليه ، فقام الفنان بضربه
مرة أُخرى " ، مضيفًا : " آخر مرة مكنتش كويسة ، حيث حاول المتحرش
بالتعدي على الفنان للمرة الثالثة في المصعد " .
وأكمل " أبو العينين " ، أن الفنان
قام بالإبلاغ عنه وإتخاذ الإجراءات القانونية ، بدءًا من مواقع التواصل الاجتماعي
لمناشدة ضحايا المتحرش الآخرين ، وبالفعل إنضم إليه الفنان تميم يونس ، وضحايا
آخرين ، وتم التوجه على الفور للنيابة وتقديم الإبلاغ عن ذلك المتحرش من خلال
" فيديوهات مصورة " .
وأضاف : " حياته كلها كده ، أنا شخصيًا
وكيل عن أربع ضحايا لهذا المتحرش " ، مضيفًا أن المتحرش يقوم بتهديد الضحايا
والضغط عليهم مقابل " الفيديوهات المصورة " .
وأكد ، أن قامت مباحث الجيزة بالقبض على هذا
المتحرش بالفعل أول أمس .