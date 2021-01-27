ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن: وفاء عامر تتعرض للتحرش.. الحالة الصحية لـ يحيى الفخراني

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:46 م
يحي الفخراني
يحي الفخراني
Advertisements
نبيل العدوي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تعرضها للتحرش، ونشرت صورة عبر صفحتها بموقع فيسبوك لإحدى السيارات التي طاردتها بهدف فضح قائدها بعدما تحرش بها. 

وعلقت عليها: "متحرش"، ولم تكشف المزيد من التفاصيل حول الأمر.  

عاش الفنان ياسر فرج أياما صعبة أثناء علاج زوجته ميادة، ولاسيما بعد دخولها إلى العناية المركزة باحد مستشفيات العزل.

وشهدت الأيام الماضية معاناة كبيرة مر بها ياسر فرج وعائلته، خاصة بعد تأخر حالة زوجته الصحية ودخولها إلى العناية المركزة، وحرص ياسر على زيارتها بشكل متكرر للوقوف على أخر تطورات حالتها.

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية وأشارت إلى تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير يحيى الفخراني.

عاش الفنان ياسر فرج أياما صعبة أثناء علاج زوجته ميادة، ولاسيما بعد دخولها إلى العناية المركزة باحد مستشفيات العزل.

يجسد الفنان مينا مسعود شخصية مجرم دولي بفيلم "في عز الضهر"، ويسافر من مصر ليعيش بالخارج ويعود لتنفيذ بعض المهام في مصر وتساعده الفنانة هنا الزاهد في بعض الامور.

أكدت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، أن صديقتها الراحلة الفنانة فاتن حمامة رفضت كتابة عمل يتناول سيرتها؛ لأنها لا تملك العديد من الأسرار المثيرة لتعرض على الشاشة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسالة ياسر فرج الأخيرة لزوجته قبل وفاتها

سميرة عبد العزيز توضح سبب رفض فاتن حمامة تقديم مسلسل عن سيرتها

لم تمت بفيروس كورونا.. سبب وفاة زوجة الفنان ياسر فرج

تفاصيل تعرض الفنانة وفاء عامر للتحرش

خاص| مينا مسعود مجرم دولي "في عز الضهر" مع هنا الزاهد

بث مباشر.. مينا مسعود: أحسن لغتي العربية قبل تصوير فيلم "في عز الضهر"

ترشيحاتنا

تجميد مصطفى محمد مهاجم الزمالك

هتك عرض رجال بينهم فنانان بالقوة| اعرف عقوبة طبيب الأسنان الشاذ

بينهم خماسي الزمالك.. رسميًا زد أف سي يعلن عن ضمه للاعبين جدد

كنز صحي .. 5 فوائد لتناول قشر البيض

أخبار الفن: وفاء عامر تتعرض للتحرش.. الحالة الصحية لـ يحيى الفخراني

تعرف على اسعار ومواصفات سيارات DL الكهربائية بديل التوك توك في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتستخدمي السيشوار والمكواة باستمرار .. 5 نصائح لمعالجة الشعر التالف بشدة من الحرارة

شاهد.. تدشين مبادرة الإحلال والتجديد لمليون توك توك بسيارات كهربائية

طريقة عمل كيك قدرة قادر.. خطوة بخطوة