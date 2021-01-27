أخبار الفن: وفاء عامر تتعرض للتحرش.. الحالة الصحية لـ يحيى الفخراني

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:





كشفت الفنانة وفاء عامر عن تعرضها للتحرش، ونشرت صورة عبر صفحتها بموقع فيسبوك لإحدى السيارات التي طاردتها بهدف فضح قائدها بعدما تحرش بها.





وعلقت عليها: "متحرش"، ولم تكشف المزيد من التفاصيل حول الأمر.





عاش الفنان ياسر فرج أياما صعبة أثناء علاج زوجته ميادة، ولاسيما بعد دخولها إلى العناية المركزة باحد مستشفيات العزل.





وشهدت الأيام الماضية معاناة كبيرة مر بها ياسر فرج وعائلته، خاصة بعد تأخر حالة زوجته الصحية ودخولها إلى العناية المركزة، وحرص ياسر على زيارتها بشكل متكرر للوقوف على أخر تطورات حالتها.





أشرف زكي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الحالة الصحية لـ يحيى الفخراني نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية وأشارت إلى تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير يحيى الفخراني.



عاش الفنان ياسر فرج أياما صعبة أثناء علاج زوجته ميادة، ولاسيما بعد دخولها إلى العناية المركزة باحد مستشفيات العزل.





يجسد الفنان مينا مسعود شخصية مجرم دولي بفيلم "في عز الضهر"، ويسافر من مصر ليعيش بالخارج ويعود لتنفيذ بعض المهام في مصر وتساعده الفنانة هنا الزاهد في بعض الامور.



