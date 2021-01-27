حتى لا ننسى.. ريهام سعيد تعرض قصص شهداء الجيش والشرطة بلقطات ورسائل مؤثرة

عرض برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، لقطات مؤثرة عن قصص وحكايات شهداء الجيش والشرطة، في حلقة خاصة بعنوان "حتى لا ننسى".





وعرض "صبايا الخير" لقطات مؤثرة من جنازة الشهيد البطل الرائد محمد جمال، ورسالة مبكية من والدته، حيث إن الشهيد الرائد محمد جمال استشهد في أبريل عام 2014 في منطقة المهندسين بميدان لبنان على أيدى الإرهاب الظالم.





وخصصت الإعلامية ريهام سعيد، فقرة خاصة عن الشهيد الذي تابعت كاميرا "صبايا الخير"، مراسم تشيع جثمانه آنذاك، وسط أحزان الأهل والحضور.





يذكر أن برنامج "صبايا الخير" تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، ويذاع على شاشة "النهار"، في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، في تمام التاسعة والنصف مساءً.



