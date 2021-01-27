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لبنان مفلس.. محلل: تضخم وظيفي وعدم قدرة على سداد رواتب اللبنانيين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:47 م
لبنان
لبنان
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هاني حسين
قال  نضال السبع  المحلل السياسي اللبناني، إن لبنان يعاني من أزمة مالية وسياسية  منذ فترة طويلة.

وأضاف نضال السبع في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لبنان  يعيش حالة اقتصادية صعبة وهناك تضخم وظيفي لبنان قد يصل لمرحلة يكون عاجز فيها عن دفع رواتب اللبنانيين ".

 وتابع نضال السبع :"  نحن أمام مسار خطير في لبنان ولا يوجد بارقة أمل لحل الازمة في لبنان، ولبنان مفلس".

ويواصل المحتجون تظاهراتهم في لبنان، التي بدأت من طرابلس وامتدت إلى عدد كبير من المناطق اعتراضًا على الإغلاق العام في ظل تردي الأوضاع المعيشية. 

وقام محتجون بالنزول إلى ساحة الشهداء، أمس، وسط انتشار للقوى الأمنية في المحلة، لتأمين الموقع.

ونفذ عدد من اللبنانيين، اعتصاما أمام مدخل سرايا طرابلس، احتجاجا على توقيف عدد من رفاقهم خلال احتجاجات بالإضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية، وسط انتشار لعناصر قوى الأمن الداخلي التي أغلقت باب السرايا تحسبا لأي أعمال شغب.

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