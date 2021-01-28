حتى لا يقعون ضحية له .. مكافحة الإدمان تقدم نصائح مهمة للشباب

قدمت الدكتورة إيناس الجعفراوي مستشار مكافحة الإدمان، نصائح هامة حتى يقع الشخص ضحية الإدمان.





وقالت في حواره مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إن :"اهم حاجة لا اجرب شي لا أعرفه ولابد ان اعرف ما اذهب له".





وأضافت الدكتورة إيناس الجعفراوي مستشار مكافحة الإدمان، انه لابد أن يكون في مصارحة مع الاهل ويكون في وقت للحوار والعقاب بشدة غير مرغوب فيه من قبل الاهل.





وتابعت الدكتورة إيناس الجعفراوي، انه على الإعلام دور في التعريف بالمخاطر والتطبيب الذاتي.



