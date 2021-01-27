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توك شو

أستاذ مناعة: بريطانيا تعلن موعد الانتهاء من تطعيم 15 مليون مواطن ..فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:46 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمود محسن
أكد الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة "نوتنجهام" البريطانية، أن بريطانيا ستبدأ خلال تلك الفترة في تطعيم الأطقم الطبية، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على فضائية "أون إن"، بريطانيا أعلنت الانتهاء من تطعيم 15 مليون بريطاني في منتصف فبراير القادم، مشيرًا إلى أن العدد سيتضاعف بداية مايو المقبل.

وتابع أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام البريطانية، أن الحكومة البريطانية أعلنت تطعيم المواطنين جرعة واحدة، مؤكدا أن الجرعة الثانية من المتوقع أن تكون بعد 3 أشهر من الأولى.

وأشار إلى أن بريطانيا تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تطعيم أكبر عدد ممكن خلال فترة قصيرة، وذلك للحماية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

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