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أخبار العالم

فتاة إسرائيلية تغني «تملي معاك» لـ عمرو دياب.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:44 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شريف سيد
نشر حساب إسرائيل في الخليج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لفتاة إسرائيلية، تغني أغنية "تملي معاك" لـ عمرو دياب. 

وكتب حساب إسرائيل في الخليج على تويتر، في تعليق على الفيديو: "الموسيقى جسر يربط بين الثقافات- مواطنة يهودية تغني باللغة العربية بشغف وإحساس". 

ويظهر في شريط الفيديو فتاة تتحدث العربية بصعوبة، وتغني أغنية عمرو دياب "تملي معاك". 

واعتاد العديد من الفنانين الإسرائيليين على غناء أغاني عمرو دياب. 
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