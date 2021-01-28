علاج السرطان.. فوائد دوائية لا تتوقعها لمخدري الحشيش والبانجو

كشفت الدكتورة إيناس الجعفراوي مستشار مكافحة الإدمان، الأضرار الكارثية لمخدري الحشيش والبانجو.





وقالت الجعفراوي، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج "حبة كراميل"، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء أمس الأربعاء، إنه مخدري الحشيش والبانجو شيء واحد، والفرق انه يتم تنشيف البانجو، لكن الحشيش يتم عمله بطريقة معينة ومختلفة.





وأضافت أنه يتم استخراج دواء مهم جدا لمرضى السرطان من مخدر الحشيش، لافته إلى أن الانسان يسيء استخدام هذه الأشياء، والحشيش والبانجو مختلفان تماما؛ لأنهما يتخزنان في خلايا المخ والخلايا الدهنية.



