رئيس لجنة الشباب والرياضة: إنجاز هائل في مونديال اليد المقام بمصر

أبدى الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فخره الشديد بأبطال المنتخب الوطني الأول لكرة اليد وما قدموه من إنجاز هائل في مونديال اليد المقام بمصر، والخروج مرفوعي الرأس أمام بطل العالم منتخب الدنمارك.





وخسر المنتخب في الدور ربع النهائي لمونديال اليد أمام نظيره الدنماركي بركلات الترجيح بعدما انتهى اللقاء بالتعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، ليخرج الفريق مرفوع الرأس من المونديال المقام على أرض مصر.





شدد الدكتور محمود حسين على أن الأداء التاريخي للمنتخب سيظل في الأذهان لوقت طويل خاصة وأن الفريق كان قريبا من التأهل لنصف النهائي وإقصاء بطل العالم خارج المونديال ولكن في النهاية كان الخروج المشرف، ويكفي هؤلاء الأبطال فخرا رسالة الاعتزاز والتقدير التي قدمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومعالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمنتخب، لاعبين وجهاز فني وإداري وطبي.





أشار رئيس لجنة الشباب والرياضة والذي كان يحضر المباراة بصالة استاد القاهرة هو وبعض أعضاء اللجنة، إلى أن مجلس النواب فخور بأبطاله وعليهم أن يرفعوا رؤوسهم بعد هذا الإنجاز الكبير ومطالبا بالحفاظ على هذا المنتخب الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو الصيف المقبل وقادر على تحقيق إنجاز تاريخي وحصد ميدالية أولمبية.