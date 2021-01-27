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رياضة

تجميد مصطفى محمد مهاجم الزمالك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:55 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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قسم الرياضة

استقر مسئولو نادي الزمالك على تجميد مصطفى محمد مهاجم الفريق وتحويله للتحقيق خلال الساعات المقبلة.


كان هذا بسبب رفض اللاعب النزول للتدريبات اليوم، وهو ما ترتب عليه خروجه من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا، الخميس، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام.


وأكد مصدر داخل اللجنة المؤقتة أن اللاعب حضر اليوم للنادي، وانفعل بشدة ورفض الدخول للتدريبات، وهدد بشكل غير لائق أنه لن يتواجد في النادي مرة أخرى، وهو ما أدى إلى استبعاده من القائمة.


وأضاف المصدر أن اللاعب يفعل هذه الأمور، للضغط على النادي من أجل الاحتراف في صفوف سانت اتيان الفرنسي وليس جالتا سراي التركي مثلما يريد النادي، وتم رفض تمرده بهذا الشكل.


وشدد المصدر، على أنه تم اتخاذ قرار بتجميد اللاعب وتحويله للتحقيق، وتغريمه ماليا، لعدم احترامه النادي، وتغيبه عن المران.


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