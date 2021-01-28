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محافظات

عبقري الجيزة.. اخترع جهازا لتحويل مياه الصرف الصحي إلى غاز الهيدروجين.. شاهد

الخميس 28/يناير/2021 - 10:35 ص
المهندس محمد جمال
المهندس محمد جمال محمد إبن محافظة الجيزة
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أحمد زهران
لم يتجاوز عمره الخامسة والعشرين، ولكن عقله فاق الحدود للتفكير في كل ما ينفع البشرية، ويحقق لهم الأمان الكامل من خلال اختراعاته التي يثابر عليها للوصول بها إلى العالمية، وكان آخرها توليد الطاقة من مياه الصرف الصحي، لرفع راية بلده ووطنه دائما، إنه المخترع العبقري المهندس محمد جمال محمد، ابن محافظة الجيزة.


والتقى "صدى البلد"، المهندس محمد، للتعرف أكثر على آخر ما توصل إليه، وبدأ حديثه قائلًا: "اسمي محمد جمال محمد، 25 سنة ، ومن مواليد قرية أم خنان التابعة لمدينة الحوامدية في محافظة الجيزة، وحاصل على بكالوريوس رقابة جودة من الجامعة العمالية، وأعمل مشرف جودة بشركة خاصة للتكييفات".


وأضاف المهندس محمد، أنه حصل على براءة اختراع لمشروعه من أكاديمية البحث العلمي، عندما نجح في توليد غاز الهيدروجين من المياه العذبة مع إضافة بعض المواد الكيماوية ومعدن الألمونيوم، وبسبب تكلفة المواد الكيماوية العالية وعدم توافرها، فقد عملت على تطوير المشروع.


وأشار إلى أنه نجح في استخلاص غاز الهيدروجين من مياه الصرف الصحي، بسبب احتواء مياه الصرف الصحي على مواد كيماوية وحيوية، وهو ما وفر كثيرا في المواد الخام والكيماوية الغير متوفرة بكثرة داخل مصر.


وأوضح أن غاز الهيدروجين المستخرج من مياه الصرف الصحي، يمكن استخدامه كبديل لأي غاز، حيث يمكن استخدامه في محطات الكهرباء، واللحام بسبب درجة حرارته العالية، كما أنه آمن جدا، وكذلك يمكن استخدامه كبديل لأسطوانات الغاز، أو استخدامه بدلا من محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تتكلف مبالغ باهظة وتحويلها إلى معامل لإنتاج غاز الهيدروجين.


وأشار المهندس محمد، إلى أن تكلفة الجهاز بلغت 4 آلاف جنيه، وطالب ابن الجيزة بتبني الدولة لمشروعه أو أحد رجال الأعمال، وكذلك وظيفة تتناسب مع إمكانياته، وتطلعاته في المستقبل.


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عبقري الجيزة.. اخترع جهازا لتحويل مياه الصرف الصحي إلى غاز الهيدروجين.. شاهد
عبقري الجيزة.. اخترع جهازا لتحويل مياه الصرف الصحي إلى غاز الهيدروجين.. شاهد
عبقري الجيزة.. اخترع جهازا لتحويل مياه الصرف الصحي إلى غاز الهيدروجين.. شاهد
عبقري الجيزة.. اخترع جهازا لتحويل مياه الصرف الصحي إلى غاز الهيدروجين.. شاهد
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