أخبار التوك شو| بشرى سارة عن موعد انتهاء كورونا من العالم .. بدء تشغيل خط العتبة الكيت كات نهاية 2021.. وزير الرياضة يوجه رسالة لمنتخب اليد

نشر موقع صدى البلد ، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:





قدم الإعلامي أحمد موسي، الشكر للاعبي منتخب مصر لكرة اليد بعد الأداء المشرف في بطولة كأس العالم لكرة اليد، وبعد الخروج من البطولة على يد لاعبي منتخب الدنمارك.





قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن المنتخب يستحق كل التكريم على ما قدمه اليوم فى المباراة القوية، أمام الدنمارك.





كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، عن كيفية إجراء امتحانات الجامعات خلال العام الحالي وتحديدًا امتحانات نصف العام المقررة ٢٠ فبراير المقبل.





قال عمرو طلعت، إن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة "مستقبلنا رقمى"، وهى مبادرة لتعليم الشباب من كل التخصصات، ولكل خريج أيا كان تخصصه أو مؤهله حتى يلتحق بسوق العمل كمتخصص فى التسويق الرقمى وعلوم البيانات أو بناء المواقع الرقمية.





قال اللواء عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الخط الثالث للمترو مهم للغاية، موضحًا أن هناك خطة لـ تنفيذ 5 خطوط مترو، مضيفا أن الخط الثالث هو من سيقوم بربط الخطوم جميعها ببعض، ولذلك يعتبر مهما للغاية وأنه يربط كل شبكات القاهرة الكبري بجميع التجمعات فى الشرق و الغرب.





رئيس صحة البرلمان يزف بشرى عن موعد انتهاء كورونا من العالم زف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، بشرى سارة بشان موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

السجيني يوضح تفاصيل مشروع تنظيم عمل السايس وانتظار المركبات أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفلسفة والمبتغى من التشريع لقانون ينظم عمل السايس وانتظار المركبات بالشوارع من اجل الوصول لمستوى من النظام وشكل الشارع المصري ليماثل النظم والاشكال الموجودة فى دول العالم المتقدمة.





قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر استطاعت عبور الفترة الأولى من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا "استطعنا تخطي الفترة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وأرقام الإصابات بدأت في الانخفاض".





قال محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، إن العديد من المؤسسات والوزرات تعمل معنا، مضيفا انه نعمل بشمل مؤسسي لتوحيد الجهود لتوفير حياة كريمة.



