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تعليم

البحث العلمي تعلن عن وظائف جديدة.. تفاصيل

الخميس 28/يناير/2021 - 09:59 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار تعاون أكاديمية مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME ، عن تعيين وظيفة عالم أشعة تحت الحمراء (P2,step1) بالمركز المذكور بالأردن (لمدة ثلاث  سنوات) بداية من شهر أبريل2021.

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وأوضحت الأكاديمية أنه تحت إشراف المدير الفني وبالتعاون مع الموظفين العلميين والتقنيين  يقوم المرشح بالتالى، تقديم الدعم عالى الجودة من خلال إرشاد المستخدمين فى مرحلة الإعداد وتأمين الظروف التجريبية المثلى أثناء التجربة وتقديم المساعدة التحليلية والمناقشة العلمية اثناء مرحلة التحليل عند الطلب.

وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكن الدخول على هذا الرابط:

وكانت أعلنت فى إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، يعلن المعهد عن تعيين لوظيفة مساعد باحث بدوام جزئى بالمعهد بمدينة لاكسنبرج بالنمسا. تحت مظلة برنامج الجمعية الدولية للسكان والمجتمعات العادلة  POPJUS ومجموعة أبحاث التماسك الاجتماعى والصحة والرفاهية SHAW التى تطلب تعيين مساعد باحث لمدة 32 ساعة فى الأسبوع للعمل على المسائل النفسية المتعلقة بالرفاهية البشرية المستدامة  فى إطار مشروع “ديموغرافيا  رفاهية  الإنسان المستدامة” .


وأضافت أنه لمزيد من المعلومات يمكن الدخول من هذا الرابط
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