ليست ملكهم.. وسام عبد العليم: الآثار التي يجدها البعض تحت بيوتهم ملكية عامة.. فيديو

قالت الدكتورة وسام عبد العليم مديرة معرض عمال الحفريات، إن الآثار التي يجدها البعض تحت بيوتهم ليست ملكهم بل هي ملكية عامة للحكومة وللمواطنين، كما أن الاستفادة منها ليست مادية فقط.





وأضافت عبد العليم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: " الآثار التي يتم الكشف عنها يجب أن يتم وضعها في متحف حتي يستفيد منها الجميع لأنها تثبت الهوية المصرية تؤكد على أصالة التاريخ المصري".



