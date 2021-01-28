ليست ملكهم.. وسام عبد العليم: الآثار التي يجدها البعض تحت بيوتهم ملكية عامة.. فيديو

قالت الدكتورة وسام عبد العليم مديرة معرض عمال الحفريات، إن الآثار التي يجدها البعض تحت بيوتهم ليست ملكهم بل هي ملكية عامة للحكومة وللمواطنين، كما أن الاستفادة منها ليست مادية فقط.
وأضافت عبد العليم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "الآثار التي يتم الكشف عنها يجب أن يتم وضعها في متحف حتي يستفيد منها الجميع لأنها تثبت الهوية المصرية تؤكد على أصالة التاريخ المصري".
وأوضحت عبد العليم، أن جميع المعلومات التي نعلمها عن تاريخنا الماضي تعرفنا عليها عندما وجدنا الآثار القديمة، مؤكدة على أهمية دور عمال الحفريات حيث انهم لهم باع كبير في اكتشاف الآثار وفي إخراجها ولهم تاريخ كبير في استخراج الآثار والبحث عنها .