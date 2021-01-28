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مرأة

بفستان على الموضة .. شاهد أحدث ظهور لـ سالي عبد السلام

الخميس 28/يناير/2021 - 06:01 ص
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة سالي عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.


تألقت سالي عبد السلام في الصور بإطلالة أنيقة و جذابة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أسفل الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بنقوشات الورد الرقيقة.

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وانتعلت سالي عبد السلام حذاء أنيق متناسق مع لون فستانها و ذا كعب عالي، وتزينت ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سالي عبد السلام على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

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