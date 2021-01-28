بفستان على الموضة .. شاهد أحدث ظهور لـ سالي عبد السلام









تألقت سالي عبد السلام في الصور بإطلالة أنيقة و جذابة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أسفل الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بنقوشات الورد الرقيقة.





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وانتعلت سالي عبد السلام حذاء أنيق متناسق مع لون فستانها و ذا كعب عالي، وتزينت ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سالي عبد السلام على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



