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تأمين صالات اللعب والفنادق.. شريف مدحت يكشف عن دور هيئة الإسعاف خلال بطولة العالم لكرة اليد.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 02:30 ص
بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021
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محمود محسن
أكد دكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، ومسئول تأمين صالة ستاد القاهرة أن دور هيئة الإسعاف المصرية خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد يأتي بداية من تأمين صالات اللعب وكل الفنادق التى بها وفود الإقامة من المنتخبات المختلفة.

وأضاف مدحت خلال تصريحات لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون أن سيارات الاسعاف موجودة حول الاستادات والفنادق مشيرا إلى انه يوجد أدوات خاصة وطبيب متواجد مع كل فريق إضافة إلى وجود عيادات خاصة داخل كل استاد.

وتابع مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا ومسئول تأمين صالة ستاد القاهرة أنه في حالة وجود اصابات طبقا لقانون اللعبة يكون طبيب الفريق بأنه مسئول بالتعامل مع الإصابة عند حدوثها وإذا كان هناك تدخل من الإسعاف بأذن من حكم المباراه ونقوم بأخلاء اللاعب من الملعب سواء بالتعامل من خلال العيادة او أقرب مستشفى.

وأشار مدحت إلى أن هناك لجنة منظمة من القطاعات المختلفة من وزارة الصحة وتكون على تواصل مستمر مؤكدا أن هناك تنسيق يتم حتى يتم الخروج بالبطولة بشكل يليق بمصر.
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