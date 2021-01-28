استجابة لـ «صدى البلد».. القابضة للمياه تحل مشكلة أهالي قرية كفر الشيخ سليم بالغربية

فى استجابة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لما تم نشره من خلال "صدى البلد" تحت عنوان "أهالي قرية كفر الشيخ سليم فى طنطا للمسئولين: مياه مجهولة تهدد البيوت بالانهيار.. شاهد"، تمت متابعة الشكوى من قبل المهندس محمود سرحان، مدير عام فرع مركز طنطا محافظة الغربية لشركة المياه والصرف الصحي، والمهندس عادل عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالغربية، للتعاون وحل المشكلة لرفع الضرر عن الأهالي، بإرسال جهاز كشف الأعطال للكشف عن التسريب وتحديد مواقع التسريب.









وجار الفحص من قبل عماد سليمان فريد أبو النجا، فني تشغيل، والأستاذ حسين عادل الكيلاني، مسئول جهاز الأعطال، والأستاذ محمد حسن، فني شبكات العاملين بمحطة مياه قرية كفر الشيخ سليم.









اقرأ أيضا:









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.