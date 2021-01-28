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أبهر العالم .. وزير الشباب: منتخبنا لليد رفع طموحنا بأدائه البطولي في المونديال.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 01:28 ص
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة
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البهي عمرو
قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، إن الجميع كان يتوقع وصول منتخب مصر لكرة اليد لـ دور الـ ثمانية، موضحًا أن ما تم من لاعبي المنتخب خلال البطولة كان مشرفا، وما حدث اليوم أمام منتخب الدنمارك أبهر الجميع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن منتخبنا لليد رفع طموحنا بأدائه البطولي في المونديال.

وأكد وزير الشباب والرياضة، إن منتخب كرة اليد قدم مباراة قوية أمام منتخب الدنمارك بطل العالم. 

وأوضح وزير الشباب والرياضة، ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم رسالة شكر لـ المنتخب على ما تم اليوم فى المباراة، مؤكدًا ان رسالة الرئيس للمنتخب تعتبر الرسالة الثانية لهم.


وأشار إلى أنه تلقى رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي بعد انتهاء مباراة مصر، وطلب توصيلها للمنتخب، نصها "قدمتوا مباراة قوية وأداؤكم كان بطوليًا ومميزا".

ولفت إلى أن جميع المنتخبات المشاركة فى البطولة أشادت بالتنظيم وأداء المنتخب كان مميزا للغاية. 

وأوضح أن المباراة فى غياب الجماهير تنقص 40% من قوتها، مؤكدا "لو الجماهير كانت موجودة كانت ستعطى المنتخب قوة بنسبة 40% في الأداء".

وأكد أن مصر مستمرة فى استضافتها للبطولات العالمية والكبيرة وما تم أسعد الجميع.



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