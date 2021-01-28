البحيرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تغيرات الأحوال الجوية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات واستنفار كل الجهود والتنسيق بين الجهات كل في موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة نظرًا للتوقعات الاستباقية بتعرض المحافظة لانخفاض فى درجات الحرارة والأمطار الخفيفة والمتوسطة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع اتخاذ كل الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.





كما وجه اللواء المحافظ باتخاذ جميع الاحتياطات والحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد وخاصةً بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياه والصرف والري وكل الجهات المعنية.







وشدد المحافظ على الالتزام بالتعليمات التالية:

- استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كل البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

- مراجعة جميع محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف.

- قيام المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها.

- الاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكل المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة.

- إلغاء كل الإجازات للجهات المعنية واستمرار جميع المختصين بمواقعهم.

- التأكد من جاهزية كل المعدات اللازمة وانتشارها مع الأطقم المخصصة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كل الجهات المختصة والتأهب المستمر.

- استمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

- مراجعة كل الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- متابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.



هذا ويهيب اللواء المحافظ بالسادة المواطنين أثناء الأمطار والرياح الشديدة الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة وكذا الالتزام باتباع الإرشادات التالية:

- تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للاتربة والرمال وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية.

- تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.

- فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة.

- التواصل السريع مع الجهات المختصة (الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

- فصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.

- عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.





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