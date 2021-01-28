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توك شو

المهندس الفني لمشروع السيارات الكهربائية: فائدة هذا المشروع تعود بالنفع على الدولة والمواطن.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 01:30 ص
مشروع السيارات الكهربائية
مشروع السيارات الكهربائية بديلة مركبات "التوك توك
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محمود محسن
أكد المهندس جمال عسكر، خبير السيارات، والمهندس الفني لمشروع السيارات الكهربائية بديلة مركبات "التوك توك" أن  أن فائدة هذا المشروع كبيرة جدا، وتعود بالنفع على الدولة والمواطن، وتساعد الدولة على النهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعة المحلية لقطاع السيارات.

وأضاف عسكر خلال لقاء على هامش تقرير لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن وأن المشروع يتناسب مع رؤية 2030، وتهدف إلى تحويل مليون توك توك إلى مليون توك توك كهربائي.

وتابع المهندس الفني لمشروع السيارات الكهربائية بديلة مركبات "التوك توك وسيتم العمل على إطلاق الطرازات المختلفة للمركبات سواء كانت سيارات أجرة أو ملاكي.

وأشار عسكر إلى أن  رؤية المشروع الجديد تتناسب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرات العمل بالطاقة النظيفة، واستراتيجية التنمية المستدامة.
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