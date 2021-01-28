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رياضة

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا قبل المغادرة لـ الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية

الخميس 28/يناير/2021 - 02:23 ص
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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عبدالحكيم آبو علم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اليوم معسكر مغلق إستعدادًا للسفر الي الدوحة للمشاركة في مونديال العالم لكرة اليد الذي سينطلق في الرابع من فبراير بمواجهة الدحيل القطري، وكان الفريق قد خضع لمسحة طبية علي هامش مران الأمس طبقًا لإجراءات التي تقرها اللجنة المنظمة لمونديال العالم لكرة القدم قبل الوصول لقطر ب48 ساعة .



ومن المقرر أن تظهر نتيجة المسحة الطبية اليوم يدخل بعدها الفريق في معسكر مغلق علي أن يخوض مرانه الأخير صباح غد ثم تتحرك البعثة بالكامل لمطار القاهرة في الثانية بعد ظهر الجمعة لتغادر في الرابعة مساءًا علي متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب والذي سيعود خلال ساعات من دبي حيث سافر للحصول علي الجرعة الثانية من مصل فيروس كورونا.



وتضم البعثة الرسمية 55 فرد بينهم المهندس خالد مرتجي عضو المجلس والمنسق العام والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي منسقًا أمنيا والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية وأمير توفيق مدير التعاقدات وجمال جبر مدير إدارة الإعلام وأشرف عمر نائب مدير التسويق.



واكد سامي قمصان المدرب العام أن اغلقوا ملف المسابقات المحلية وتركيزهم حاليًا في بطولة كأس العالم للاندية التي ستنطلق في الرابع من نوفمبر بمواجهة الدحيل القطري.



وقال سامي قمصان :"سوف نركز في الفترة المقبلة على الاستعداد لمونديال الأندية، خاصة أنها بطولة كبيرة، وتحظى بمتابعة من كل الجماهير حول العالم، كما أن الأهلي يمثل الكرة المصرية وقارة إفريقيا ويسعى للظهور بشكل جيد"،وأضاف أن الجهاز الفني حرص على متابعة بعض مباريات الدحيل القطري، مؤكدًا أنه فريق جيد ويضم لاعبين محترفين، كما أن المباراة ستقام على أرضه في الدوحة، ولذلك فإنها لن تكون مواجهة سهلة، لكن الأهلي يحترم الجميع ويسعى دائما للظهور بشكل قوي لتحقيق أهدافه.
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