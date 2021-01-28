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توك شو

أتعامل مع الكمبيوتر والهاتف.. فتاة من ذوي القدرات الخاصة ترسم بقدميها.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 01:15 ص
بعض الرسومات
بعض الرسومات
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إبراهيم القادري
قالت ندى علام، فتاة من ذوي القدرات الخاصة وترسم بقدميها، هواية الرسم متواجدة لدي منذ الصغر ولكني قمت بتنميتها في المرحلة الثانوية ووالدي هم من اكتشفوا موهبتي وعملوا على تنميتها".

وأضافت ندى علام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية"، "أنا ومعلمتي في المرحلة الثانوية قمنا بعمل معرض للرسومات في قصر الثقافة" مؤكدة أنني في كل معرض في المرحلة الثانوية كان لي ركن خاص لرسوماتي .

وأوضحت ندى علام: "اتعامل مع الكمبيوتر والهاتف بقدمي واتمنى أن أقوم بعمل معرض للوحاتي وان يفتتحه معي الرئيس عبد الفتاح السيسي".
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