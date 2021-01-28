أتعامل مع الكمبيوتر والهاتف.. فتاة من ذوي القدرات الخاصة ترسم بقدميها.. فيديو

قالت ندى علام، فتاة من ذوي القدرات الخاصة وترسم بقدميها، هواية الرسم متواجدة لدي منذ الصغر ولكني قمت بتنميتها في المرحلة الثانوية ووالدي هم من اكتشفوا موهبتي وعملوا على تنميتها".





وأضافت ندى علام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية"، "أنا ومعلمتي في المرحلة الثانوية قمنا بعمل معرض للرسومات في قصر الثقافة" مؤكدة أنني في كل معرض في المرحلة الثانوية كان لي ركن خاص لرسوماتي .



