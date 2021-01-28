حنان شوقي: أتابع المواهب الشابة وفخورة بنجاحهم ومستقبلهم الواعد

استقبل مسرح آفاق فعاليات افتتاح مهرجان الحمم للجمهور، لفرق وأعضاء مركز «آفاق» برئاسة المخرج هشام السنباطي، وبحضور نخبة من المبدعين والإعلاميين والفرق المشاركة ولجنة تحكيم المهرجان الفنانة القديرة حنان شوفي والفنانة الليبية خدوجة صبري وذلك بمسرح آفاق وسط اجراءات احترازية كاملة.





وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها كلمة رئيس المهرجان المخرج هشام السنباطي والتي رحب فيها بالحضور وأعرب عن سعادته ببدء الفعاليات رغم تأخرها بسبب جائحة كورونا والتي لم توقف أنشطة مسرح آفاق مع تشديد الاجراءات الاحترازية، ثم رحب السنباطي بلجنة تحكيم الدورة الأولى لمهرجان الحكم للجمهور.





وقدم السنباطي الشكر لمسئولي لجان المهرجان ومنها لجنة الندوات والتي يشرف عليها الشاعر أحمد زيدان، ومن الهيئة التنظيمية للمهرجان سارة أبو العلا سكرتير المهرجان، التنظيم اندرو فوزي، العلاقات العامة مروان شومان، التجهيزات الفنية إبراهيم الأسمر، نظافة غالية محمد أحمد، التقنيات المسرحية والإضاءة خالد علي، المسئول التنفيذي د. سالي سليمان.





وأعلن السنباطي أن المهرجان سوف تشارك به 8 فرق مسرحية، تم اختيارها من بين 38 فرقة، ومشيدا بالإعلاميين الذي حضروا الافتتاح ومن بينهم الاعلامي محمد سعد عقل معد ومذيع برنامج هوليود الشرق والصحفي بمجلة الكواكب،





وتحدثت الفنانة القديرة حنان شوقي مستهلة كلمتها بتهنئة المسرحيين الشباب بالمهرجان ومصر الحبيبة بكل ابداع، موضحة أنها تبحث في وجوه المبدعين عن ابداعاتهم الخالصة، وسعاتها البالغة بالمواهب الجميلة، إضافة لسعادة كبيرة بمن فاز بالجائزة وتواجد تلك المواهب في أعمال ابداعية معها سواء بالفيديو او المسرح.





وأشادت شوقي بفكرة المسرح أون لاين أيضا إضافة للعروض عل خبة المسرح، معلنة فخرها بفكرة المهرجان التي ابتكرها السنباطي وبتواجد شباب مصر المبدعين الذين جعلونا نتخطى الجائحة بعزم واصرار رغم أية ظروف.





وطالبت شوقي في ختام كلمتها المبدعين الشباب بألا يقلدوا أحد بل يتمسكوا بموهبتهم وشخصيتهم وطريقتهم في الإبداع ولا يكرروا انفسهم بل يطلقوا العنان لموهبتهم وابداعهم، مشيدة بالفنانة الليبية الراقية خدوجة صبري عضو لجنة التحكيم

وعبرت الفنانة الليبية القديرة خدوجة صبري في كلمتها عن سعادتها بتمثيلها لبلدها ليبيا ضمن لجنة تحكيم المهرجان مع القديرة حنان شوقي، مشيرة إلى أن سعادتها زادت بلقاء شباب المبدعين واصفة اياهم بأنهم مستقبل مصر والوطن العربي، مقدمة الشكر للفنان هشام السنباطي رئيس المهرجان، مشيدة بفكرة مشاركة الجمهور مع اللجنة في تقييم العروض المقدمة.

وأشارت إلى أن عشقها للمسرح أبدي منذ عامها الحادي عشر وحتى الآن، واختتمت كلمتها بهتاف يحيا المسرح وتحيا مصر وليبيا.





واختتمت الفعاليات بالتقاط الصور التذكارية للفرق المشاركة مع لجنة التحكيم وإدارة المهرجان، أعقبها تقديم العرض المسرحي "أيهما أنا" لفرقة ارتجاله، وذلك في تمام الثامنة مساء.





يذكر أن مهرجان " الحكم للجمهور" سوف يستمر في تقديم عروضه من 30 يناير وحتى السابع من فبراير، وسوف يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز في الثامن من يناير، في تمام السابعة مساء.