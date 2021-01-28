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فن

أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس برفقة دينا الشربيني

الخميس 28/يناير/2021 - 01:16 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بصورة جديدة  لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

فظهرت بالصورة برفقة الفنانة دينا الشربيني وإحدى صديقاتها.

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يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري..
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