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أخبار العالم

القضاء الفرنسي يرفض ترحيل صهر زين العابدين إلى تونس

الخميس 28/يناير/2021 - 02:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
رفض القضاء الفرنسي ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى بلده، بسبب وجود "خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة".

ونقلت قناة "فرانس 24" عن محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس في جنوب فرنسا قولها إن "هناك خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة في أثناء الاحتجاز".

وتطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية خمس تهم، بُتّ فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية.

واعتبرت محكمة الاستئناف الفرنسية أن توضيحات السلطات التونسية غير كافية بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة أشقاء لبلحسن الطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.

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