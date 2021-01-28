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المرحلة الأولى شملت 143 قرية.. خالد عبد الفتاح: «حياة كريمة» تحسن مستوى معيشة 58 مليون مواطن

الخميس 28/يناير/2021 - 02:55 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة
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البهي عمرو
قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة حياة كريمة فى عام 2019، موضحًا أن نتيجة العمل في المرحلة الأولى ظهر  في 143 قرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة المذاع على قناة أكسترا نيوز، أن الدولة قدمت خدمات كثير فى القري السالف ذكرها، والمواطن شعر بتغيير في تلك المحافظات.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بـ استكمال المبادرة فى قري جديدة لتطوير الريف المصري، موضحًا أن هناك 4585 قرية موزعون على 27 محافظة.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى تحدث أمس عن إصدار قرار بأن مبادرة حياة كريمة تتحول لـ مشروع قومي، ولذلك لحجم العمل في هذه المبادرة.

وأوضح أن هناك مجموعة كبيرة من الوزرات تشارك فى تنفيذا هذا المشروع القوي، وأن الرئيس السيسي و رئيس مجلس الوزراء يتابعون بشكل مستمر ما يتم فى تلك المبادرة.

وكشف أن المبادرة تحسن من مستوي معيشة 58 مليون مصري، بالمحافظات، وأكد أن معظم القري في الفترة المقبلة ستشعر بالتغيير.

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