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عبد الهادي مصباح: لا يوجد دواء ليس له أعراض جانبية بما فيها لقاح كورونا.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 03:20 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة ، إن الأعراض الجانبية التي تظهر بعد تلقي لقاح كورونا وغيرة من اللقاحات لا تعني خطورة اللقاح و عدم تلقيه لافتا أن التطعيم هو الوسيلة الوحيدة للخروج من أزمة كورونا .

وأضاف مصباح خلال لقائه في برنامج"التاسعة "المذاع علي القناة "الاولي المصرية": الآن متاح العديد من اللقاحات التي تعطي نتائج فعالة في مقاومة فيروس كورونا ومنهم تطعيم موديرينا وفايزر"، مؤكدا أن صناعة هذين التطعيمين مستخدم بها تقنية حديثة وليس هناك أي لقاح ليس له أعراض جانبية بما فيها لقاح كورونا .

وأوضح مصباح ، أن لقاح استرازينيكا واكسفورد يستخدمان الفيروسات النافعة كوسيلة لحمل جينات البروتين التي تنتج أجسام مضادة داخل جسم الإنسان لفيروس كورونا  .
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