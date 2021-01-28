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رياضة

نجم منتخب اليد السابق: منتخب مصر قادر على التعويض بأولمبياد طوكيو عقب الخروج من المونديال

الخميس 28/يناير/2021 - 06:00 ص
هانسن
هانسن
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محمد رشاد
أكد كريم السعيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد السابق، على أن الخطأ الذي وقع فيه هانسن نجم منتخب الدنمارك لكرة اليد والذي عرضه للطرد خلال مباراة مصر، في دور الثمانية ببطولة العالم بمصر 2021، جاء نتيجة دعوات المصريين.

وأضاف السعيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هانسن كان مضغوطًا طوال المباراة، باعتباره نجم الدنمارك، وهو ما تسبب في طرده أيضًا من المباراة.

وأشار إلى أن علي زين ودودو ويحيى الدرع لاعبوا الفراعنة كان أدائهم خلال المباراة رائع ومنظم في هجوم الفراعنة ضد الدنمارك.

وتابع السعيد:" المنتخب الوطني، لم يستغل هبوط مستوى منتخب الدنمارك هجوميًا، عقب طرد هانسن أخطر لاعبي المباراة، على الرغم من أن المنتخب الدنماركي لم يتأثر بشكل كبير بطرد هانسن

وأوضح أن الجميع عليه أن يفخر بما قدمه منتخب اليد خلال المباراة والبطولة بشكل عام.

واختتم تصريحاته،  منتخب كرة اليد، يسير على الطريق الصحيح، ويستطيع التعويض في أولمبياد طوكيو 2021، وتحقيق ميدالية والتي ستكون خير عوض عن توديع مونديال اليد.
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