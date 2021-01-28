مش هنقدر نكفي الناس.. طارق توفيق يكشف علاقة الزيادة السكانية بالإرهاب

أشار الدكتور طارق توفيق ، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إلى كلمة الرئيس السيسي في كل المناسبات حيث ينوه عن الزيادة السكانية وأنها ترتبط بتعطيل كافة مراحل التنمية الموجودة في الدولة.

وأضاف "طارق توفيق" في مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مهما كان حجم الإنجازات في البنية التحتية والموارد الطبيعية الموجودة ، فذلك لن يكفي عدد السكان الموجود ، وبالتالي فإن الزيادة السكانية كل عام لن تتأثر بهذه الإنجازات.

وتابع نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أنه عند النظر للزيادة السكانية مقارنةً بالموارد الطبيعية الموجودة نجد أن هذا يهدد الأمن القومي بالفعل ، معقبًا: "على سبيل المثال منظومة التعليم مش هتقدر تستوعب كل الطلاب وبالمثل في النظام الصحي".

وأكمل "توفيق" أن هناك سعة للدولة، معقبًا: " لما يزيد عدد السكان بالمنظر ده أنا مش هقدر أكفي الناس اللي عندي"، مضيفًا أن الدولة ستضطر إلى أن يكون هناك تسرب في التعليم ، ونسبة بطالة عالية ، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية الكثيرة التي توازي الإرهاب .