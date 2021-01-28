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رياضة

جوزيه: تجمعني صداقة قوية مع مدرب الزمالك.. وهذه رسالتي للاعبي الأهلي قبل المونديال

الخميس 28/يناير/2021 - 06:31 ص
جوزيه
جوزيه
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محمد رشاد
قال مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علاقة الصداقة التى تجمعه مع مدرب  الزمالك جيمي باتشيكو وطيدة للغاية .

وأضاف جوزيه في تصريحاته  لقناة "أون تايم سبورتس": "تجمعني علاقة صداقة قوية وطويلة بجايمي باتشيكو مدرب الزمالك، لكن قلبي مع الأهلي الذي دربته لمدة الـ8 سنوات".

ووجه جوزيه رسالة للاعبي الأهلي قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية: "يجب أن يثقوا بأنفسهم، وأحذرهم من خشية المنافس أو فقدان أعصابهم، وأن يسيطروا على أنفسهم، ويكون لديهم الحافز القوي للمشاركة في المونديال لتحقيق أهدافهم، ويجب أن ينصب تفكيرهم على الفوز وليس المجد الشخصي".

واستكمل: "جماهير الأهلي رائعة وأحبهم كثيرًا، كانوا دائمًا اللاعب رقم 12، ويساندون الفريق وساندوني، أريدهم دائمًا خلف فريقهم، والجماهير في مصر رائعة، وسأظل أتذكرهم طوال حياتي".

واختتم: "بطولة كأس العالم للأندية الأكثر أهمية، ولكن بدون الفوز ببطولة الدوري المحلي، ومن بعده دوري أبطال إفريقيا لا يمكن أن تصل لكأس العالم".
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