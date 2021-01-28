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أخبار العالم

السودان: الحرب مع إثيوبيا ستهدد أمن الإقليم بالكامل

الخميس 28/يناير/2021 - 02:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، رفضه لما دعت إليه أثيوبيا، بانسحاب الجيش السوداني من الأراضي التي استعادها، لإفساح المجال أمام عمل اللجان الفنية بين البلدين.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحيفة أمس الأربعاء، إن الجيش السوداني لن ينسحب من الأراضي التي استعادها.

وأكد الفكي أن "عمل اللجان لا يرتبط بانسحاب الجيش السوداني من الأراضي التي استعادها، لأنها أراض سودانية خالصة".

وناقش الفكي مع مسئوليين سعوديين، خلال زيارته للرياض، الأربعاء، موقف السودان من حدوده الشرقية والعلاقة مع أثيوبيا.

وقال الفكي "الزيارة هدفت لإطلاع القيادة السعودية على الموقف على حدود السودان الشرقية والعلاقة مع الجارة أثيوبيا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الفشقة".

وأضاف أنه "أكد للقيادة السعودية موقف السودان المبدئي بالدفاع عن أرضه وحق الجيش السوداني في الانفتاح داخل أراضيه، وحرصه على ألا تكون هناك أي تداعيات لهذا الوجود الطبيعي".

وحذر من أن "اندلاع أي حرب في المنطقة يهدد الإقليم، باعتبار أن السودان وأثيوبيا يتجاوران على حدود واسعة وفي منطقة حيوية من القارة الأفريقية الأمر الذي يمكن أن ينعكس على أمن البحر الأحمر".

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