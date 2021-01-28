مبني بالطين.. انهيار سقف غرفة بالطابق الأول لمنزل في سوهاج

تبلغ لمركز شرطة المراغة بإنهيار جزئي بمنزل بالطابق الأول بناحية العبادلة بمحافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من وحدة الحماية المدنية مفادها إنهيار سقف غرفة بالطابق الأول بمنزل مكون من طابقين بناحية العبادله بدائرة المركز.
وبالانتقال والفحص تبين أنه مبني بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 85 متر، مأهول بالسكان، ملك المدعو "سراج م ع"، 50 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، وعلى الفور تم إخلاء المنزل من قاطنية وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.
وبسؤال مالك المنزل المذكور قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
تفاجئ سكان أحد المنازل الكائنة بقرية سلامون بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، هبوطً أرضيًا بالمنزل المكون من طابقين فقط.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بحدوث هبوط أرضي بمنزل مآهول بالسكان بناحية سلامون دائرة المركز، ومكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر والخرسانة.
وبالانتقال والفحص تبين وجود حفره بقطر ٥ متر تقريبًا وعمق ٦٠ سم تقريبًا داخل منزل ملك "محمد .ح"، ٥٩ عامًا، عامل، على مساحة ١٢٠ متر، ونتج عن ذلك حدوث تصدعات بمنزلين مجاورين مكونين من طابقين ومبنين بالطوب الأحمر والخرسانة ومأهولين بالسكان، ملك كلًا من: "لطفي. ا"، ٥٤ عامًا، موظف، على مساحة ٧٥ متر، و"خالد. ا"، ٢٥ عامًا، عامل، على مساحة ١٢٥ متر.
وبسؤال مالكي المنازل قرروا بمضمون ما تقدم، وعللوا سبب التصدعات بسبب الهبوط الأرضي بمنزل الأول.
وتم إخلاء المنازل من قاطنيها وعمل كردون أمني وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لإتخاذ اللازم.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.