مبني بالطين.. انهيار سقف غرفة بالطابق الأول لمنزل في سوهاج

تبلغ لمركز شرطة المراغة بإنهيار جزئي بمنزل بالطابق الأول بناحية العبادلة بمحافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من وحدة الحماية المدنية مفادها إنهيار سقف غرفة بالطابق الأول بمنزل مكون من طابقين بناحية العبادله بدائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين أنه مبني بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 85 متر، مأهول بالسكان، ملك المدعو "سراج م ع"، 50 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، وعلى الفور تم إخلاء المنزل من قاطنية وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.





وبسؤال مالك المنزل المذكور قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







