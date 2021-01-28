تويوتا تكشف عن موديل هايلاند 2021 في السوق الأوروبي.. صور

كشفت تويوتا عن موديل هايلاندر إلى السوق الأوربية ، وتعد سيارة رياضية متعدد الاستخدامات ، وذلك بـ7 مقاعد لأول مرة في الأسواق الاوربية.
وتستمد السيارة بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر ، ومحركات كهربائية أمامية ، وخلفية ،ونيكل حزمة بطارية مثبتة أسفل الصف الثاني من المقاعد ،كما يتميز الموديل 2021 بمفتاح وضع القيادة مع اوضاع ECO ، Normal و Sport ،Trail، ولكن تظل الاربعة قابلة للتحديد عندما تعمل السيارة في وضع EV القابل للتحويل أيضا.
وتأتي السيارة بزجاج أمامي صوتي ، وزجاج أمامي ، بالإضافة إلى عازل للصوت ، وتمتد على أقواس العجلات، ومساحة للتحميل.
وسنجد أن جميع المستويات في أوروبا بمدخل ذكي، ومصابيح امامية LED، مع تكييف هوائي ثلاثي المناطق ، وتدفئة للمقاعد ، وشحن لاسلكي للهاتف ،ويتمميز الطراز الأساسي من هذا الموديل بصفوف 3، وشاشة رقمية مقاس 7 بوصات ،في مجموعة العدادات ، ونظام معلومات ترفيهي.
وتستمد السيارة بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر ، ومحركات كهربائية أمامية ، وخلفية ،ونيكل حزمة بطارية مثبتة أسفل الصف الثاني من المقاعد ،كما يتميز الموديل 2021 بمفتاح وضع القيادة مع اوضاع ECO ، Normal و Sport ،Trail، ولكن تظل الاربعة قابلة للتحديد عندما تعمل السيارة في وضع EV القابل للتحويل أيضا.
وتأتي السيارة بزجاج أمامي صوتي ، وزجاج أمامي ، بالإضافة إلى عازل للصوت ، وتمتد على أقواس العجلات، ومساحة للتحميل.
وسنجد أن جميع المستويات في أوروبا بمدخل ذكي، ومصابيح امامية LED، مع تكييف هوائي ثلاثي المناطق ، وتدفئة للمقاعد ، وشحن لاسلكي للهاتف ،ويتمميز الطراز الأساسي من هذا الموديل بصفوف 3، وشاشة رقمية مقاس 7 بوصات ،في مجموعة العدادات ، ونظام معلومات ترفيهي.
أما الطرازات العالية تحصل على أشيائ مثل المصابيح الامامية LED، في مساحات لواجهتها ، بالإضافة إلى عجلات معدنية مقاس 20 بوصة ، بالإضافة إلى باب خلفي يعمل بالطاقة ، وإضاءة محيطة زرقاء.