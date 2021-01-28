ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تويوتا تكشف عن موديل هايلاند 2021 في السوق الأوروبي.. صور

الخميس 28/يناير/2021 - 05:01 ص
تويوتا هايلاند 2021
تويوتا هايلاند 2021
Advertisements
أماني نوار
كشفت تويوتا عن موديل هايلاندر إلى السوق الأوربية ، وتعد سيارة رياضية متعدد الاستخدامات ، وذلك بـ7 مقاعد لأول مرة في الأسواق الاوربية.

وتستمد السيارة بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر ، ومحركات كهربائية أمامية ، وخلفية ،ونيكل حزمة بطارية مثبتة أسفل الصف الثاني من المقاعد ،كما يتميز الموديل 2021 بمفتاح وضع القيادة مع اوضاع ECO ، Normal و Sport ،Trail، ولكن تظل الاربعة قابلة للتحديد عندما تعمل السيارة في وضع EV القابل للتحويل أيضا.

وتأتي السيارة بزجاج أمامي صوتي ، وزجاج أمامي ، بالإضافة إلى عازل للصوت ، وتمتد على أقواس العجلات، ومساحة للتحميل.

وسنجد أن جميع المستويات في أوروبا بمدخل ذكي، ومصابيح امامية LED، مع تكييف هوائي ثلاثي المناطق ، وتدفئة للمقاعد ، وشحن لاسلكي للهاتف ،ويتمميز الطراز الأساسي من هذا الموديل بصفوف 3، وشاشة رقمية مقاس 7 بوصات ،في مجموعة العدادات ، ونظام معلومات ترفيهي.

أما الطرازات العالية تحصل على أشيائ مثل المصابيح الامامية LED، في مساحات لواجهتها ، بالإضافة إلى عجلات معدنية مقاس 20 بوصة ، بالإضافة إلى باب خلفي يعمل بالطاقة ، وإضاءة محيطة زرقاء.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تويوتا تطرح كامري هايبرد 2021 toyota camry .. صور

تويوتا تكشف عن لاند كروزر ضد الرصاص

ظهور تخيلي لـ تويوتا كراون suv .. صور

تويوتا تستدعي سيارات بعض موديلاتها في مصر.. تعرف على السبب

مواصفات جي إم سي يوكن 2021 الجديدة ..صور

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ترشيحاتنا

تحليل DNA.. مقلب ثقيل من زوج في زوجته بعد الولادة كاد ينتهي بالطلاق

في يد النيابة .. محافظ البحر الأحمر عن وفاة مهندسة بالغردقة: «لو ابني اللي عملها هحاسبه بالقانون»

بيان عاجل من الإمارات عن تعليق إدارة بايدن صفقة مقاتلات إف-35

قدر الله وما شاء فعل.. اتحاد كرة اليد: «لولا خطأ المصري كنا كسبنا»

بالسكر والحليب.. أسهل طريقة صوص الكراميل

فتاة إسرائيلية تغني «تملي معاك» لـ عمرو دياب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحليل DNA.. مقلب ثقيل من زوج في زوجته بعد الولادة كاد ينتهي بالطلاق

لقطات مفزعة.. لحظة تسلل عشرات العناكب لغرفة نوم عبر سقف متصدع.. شاهد

بالسكر والحليب.. أسهل طريقة صوص الكراميل