تويوتا تكشف عن موديل هايلاند 2021 في السوق الأوروبي.. صور





أما الطرازات العالية تحصل على أشيائ مثل المصابيح الامامية LED، في مساحات لواجهتها ، بالإضافة إلى عجلات معدنية مقاس 20 بوصة ، بالإضافة إلى باب خلفي يعمل بالطاقة ، وإضاءة محيطة زرقاء.