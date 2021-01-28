ضبط 4 شباب وبحوزتهم 29 قطعة حشيش و28 قرص تامول في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمحافظة سوهاج من ضبط أربعة شباب وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المُختلفة، متخذين من مراكز المحافظة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمحافظة من ضبط أربعة شباب وبحوزتهم ٢٩ قطعة لجوهر الحشيش المُخدر، ولفافة لمادة الشابو، و ٢٨ قرص تامول، ومبلغ مالي ٣٠٠ جنيه، و٤ هواتف محمولة.
وبمواجهة المتهمين وبتضيق الخناق عليهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف من أجل التواصل مع عملائهم من المُتعاطين، والمبالغ المالية من حصيلة تجارتهم.
حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
أصيب سبعة أشخاص إثر تصادم سيارتي أجرة، على الطريق الزراعي الغربي بناحية شطورة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محممساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوجود حادث على الطريق الزراعي الغربي بناحية شطورة بدائرة المركز، ووجود سبعة مصابين.
وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة جرة قيادة المدعو "بخيت. م. م"، 30 عامًا، سائق، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم أجرة، قيادة المدعو "مصطفى. ح. ا" 32 عامًا، سائق، ويقيمان بذات الناحية.
نتج عن الحادث إصابة قائدي السيارتين وكلًا من:
"يسرا ح ش"، 24 سنه، ممرضة، وتقيم بذات الناحية، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي، و"أحمد ش ع"، 57 سنه، مدرس، و"إسراء ع ع"، 22 سنه، طالبة، و"أشرف ا"، 38 سنه، مدرس، و"محمود ط"، 36 سنه، مدرس، يقيمون دائرة مركز طما، من مستقلي السيارة الثانية، وتم نقلهم لمستشفي طهطا العام.
وبسؤال المصابين وقائدي السيارتين قرروا بمضمون ما تقدم وتم نفي الشبهة الجنائية.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.