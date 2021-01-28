ضبط 4 شباب وبحوزتهم 29 قطعة حشيش و28 قرص تامول في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمحافظة سوهاج من ضبط أربعة شباب وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المُختلفة، متخذين من مراكز المحافظة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمحافظة من ضبط أربعة شباب وبحوزتهم ٢٩ قطعة لجوهر الحشيش المُخدر، ولفافة لمادة الشابو، و ٢٨ قرص تامول، ومبلغ مالي ٣٠٠ جنيه، و٤ هواتف محمولة.





وبمواجهة المتهمين وبتضيق الخناق عليهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف من أجل التواصل مع عملائهم من المُتعاطين، والمبالغ المالية من حصيلة تجارتهم.





حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







