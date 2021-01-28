مبروك عطية عن وفاة طالبة مسمومة: «النفس أخطر من الشيطان والدنيا حالها اتشقلب»

علق الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهر، على حادثة تسمم 3 طالبات ووفاة إحداهن بسبب الغيرة، قائلًا: «جريمة دس تلميذات السم لزميلاتهن دليل على أن الدنيا حالها اتشقلب".





وأضاف «عطية» خلال مُداخلة عبر سكايب، ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامى شريف عامر، أن النفس أشد خطرًا على الإنسان من الشيطان، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (سورة المائدة: 30).







