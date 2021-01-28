ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مبروك عطية عن وفاة طالبة مسمومة: «النفس أخطر من الشيطان والدنيا حالها اتشقلب»

الخميس 28/يناير/2021 - 02:44 ص
الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
علق الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهر، على حادثة تسمم 3 طالبات ووفاة إحداهن بسبب الغيرة، قائلًا: «جريمة دس تلميذات السم لزميلاتهن دليل على أن الدنيا حالها اتشقلب".

وأضاف «عطية» خلال مُداخلة عبر سكايب، ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامى شريف عامر، أن النفس أشد خطرًا على الإنسان من الشيطان، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (سورة المائدة: 30).


وكان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، نجح في ضبط 3 طالبات قمن بدس مادة سامه فى الحلوى لصديقاتهن مما تسبب فى وفاة إحداهن واصابة 5 أخريات بالتسمم.

وتبلغ لقسم ثان بالعامرية من أحد المستشفيات بإصابة ست طالبات "جميعهن سن 14 سنة" بتسمم غذائي وما قررنه بحدوث إصابتهن عقب تناولهن حلوى "جاتوه" ووفاة إحداهن متأثرة بإصابتها.


وتوصلت تحريات مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلى وجود شبهة جنائية بالواقعة وأن وراء ارتكابها 3 طالبات جميعهن 15 سنه مقيمات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهن بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهن , وبمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات أقررن بها واعترفن تفصيليًا بارتكابهن الواقعة.


وقررن بأنه نظرًا لشعورهن بالغيرة من المجني عليهن لتفوقهن الدراسي اتفقن فيما بينهن على دس مادة سُمية ببعض الحلوى وتقديمها للمجني عليهن لمنعهن من استكمال الدراسة حيث قامت احداهن بشراء كمية من الحلوى "جاتوه" وقامت بدس ماده سامة تستخدم في المبيدات الزراعية اعدتها مسبقا بالحلوى وتقديمها للمجني عليهن فحدثت إصابتهن والتي أودت بحياة إحداهن.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أهم الأخبار والفتاوى الدينية في أسبوع.. الأزهر يعلن عن وظائف قيادية ومحفظين

الغيرة نار... القصة الكاملة لتسمم٣ طالبات ووفاة إحداهن بالإسكندرية

بيغيروا منهم.. 3 طالبات يدسنّ السم في الجاتوه ويقتلن صديقتهن ويصبن 5 بالإسكندرية

ترشيحاتنا

في الـ 89 من عمرها .. امرأة مسنة تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها

من 31 يناير حتى 10 فبراير.. هاني الناظر يحذر من هذا الأمر

الأمن التونسي يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة تسميم الرئيس

بيغيروا منهم.. 3 طالبات يدسنّ السم في الجاتوه ويقتلن صديقتهن ويصبن 5 بالإسكندرية

الرئيس الأمريكي يكشف عن شيء يسبب وفيات أكثر من كورونا

بملابس جريئة.. ابنة الحضري تثير الجدل بأنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسكر والحليب.. أسهل طريقة صوص الكراميل

في الـ 89 من عمرها .. امرأة مسنة تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها

على مساحات السيارة.. فأر يرعب سيدة أثناء انطلاقها على طريق سريع.. فيديو وصور