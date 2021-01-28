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رياضة

برنامج خاص لمحمود متولي مع أخصائي التأهيل بمنتخب مصر

الخميس 28/يناير/2021 - 08:00 ص
محمود متولى
محمود متولى
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محمد رشاد
خضع محمود متولى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي للأهلي لبرنامج تأهيل خاص تحت اشراف علاء شاكر اخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق.

يأتي هذا خلال بروتوكول العلاج الطبيعي والتأهيل الخاص باللاعب عقب إجرائه جراحة الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يعود محمود متولي مدافع الأهلي في يونيو المقبل، رغم أن اللاعب يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، وأن حالته في تحسن دائم.

ويتواصل  الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، مع الدكتور أحمد عبد العزيز، خبير العظام، والذي أجرى له العملية الجراحية في الرباط الصليبي.

وأوضح مصدر بالجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن الاعب اجري العملية الجراحية منذ قرابة الأربعة شهور ويحتاج قرابة  خمسة أشهر جديدة حتى يكون جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، أي أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه بدءا من يونيو المقبل أو مطلع يوليو على أقصى تقدير.
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