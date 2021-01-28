منها تلف الحساس.. أسباب عطل الوسائد الهوائية

1-وجود تلف أو قطع في الشريط الخاص بالوسائد الهوائية .





2-وجود خلل في تلف الحساس الخاص بالوسائد .





3- من الممكن أن تكون هناك مشكلة في برمجة الكمبيوتر الخاص بالسيارة .





4- وجود احتراق أو تلف في الفيوز الخاص بلمبة الإيرباج .





5-وجود خلل في حزام الامان ،يؤدي إلى إضاء لمبة الإيرباج وليست بسبب الوسائد.



