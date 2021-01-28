منها تلف الحساس.. أسباب عطل الوسائد الهوائية

تعد الوسائد الهوائية أو ما يعرف باسم الإيرباج من أهم وسائل الأمان، والسلامة في السيارات ، كما تقوم شركات السيارات بتزويد سياراتها بها .
ومن أجل حماية صاحب السيارة ، والركاب من مخاطر الحوادث المرورية ، وللوسائد الهوائية لها فوائد لاتعد ، ولاتحصى ، وذلك لتخفيف من أضرار حوادث السير، حين تصطدم السيارة ،بجسم خارجي ، بقوة يقومن الكيس بالإنتفاج ، وذلك بسرعة قياسية من أجل حماية الرأس لصالح السائق .
ماهي أسباب ظهور علامة الوسائد الهوائية .
ونصح خبراء السيارات دائما من التأكد من عمل الوسائد الهوائية ، وملاحظة وجود عطل فيها أم لا ، خاصة ان هناك بعض موديلات السيارات يتم تصنيعها ويظهر بعض الاعطال في الوسائد فيما بعد .
ومن أجل حماية صاحب السيارة ، والركاب من مخاطر الحوادث المرورية ، وللوسائد الهوائية لها فوائد لاتعد ، ولاتحصى ، وذلك لتخفيف من أضرار حوادث السير، حين تصطدم السيارة ،بجسم خارجي ، بقوة يقومن الكيس بالإنتفاج ، وذلك بسرعة قياسية من أجل حماية الرأس لصالح السائق .
ماهي أسباب ظهور علامة الوسائد الهوائية .
1-وجود تلف أو قطع في الشريط الخاص بالوسائد الهوائية .
2-وجود خلل في تلف الحساس الخاص بالوسائد .
3- من الممكن أن تكون هناك مشكلة في برمجة الكمبيوتر الخاص بالسيارة .
4- وجود احتراق أو تلف في الفيوز الخاص بلمبة الإيرباج .
5-وجود خلل في حزام الامان ،يؤدي إلى إضاء لمبة الإيرباج وليست بسبب الوسائد.
6- أما في حال فك مقاعد السيارة بالإضافة إلى إزالة الفيش الخاصة بالإيرباج الموصول بها لأي سبب كان، وعدم تركيب الفيشة مرة أخرى عند تركيب المقاعد.
ونصح خبراء السيارات دائما من التأكد من عمل الوسائد الهوائية ، وملاحظة وجود عطل فيها أم لا ، خاصة ان هناك بعض موديلات السيارات يتم تصنيعها ويظهر بعض الاعطال في الوسائد فيما بعد .