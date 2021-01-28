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رياضة

أخبار الرياضة.. قناة الأهلي تهاجم الجبلاية بسبب التحكيم.. تجميد مصطفى محمد.. رضا عبد العال: أنا أفضل مدرب في مصر

الخميس 28/يناير/2021 - 08:01 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من  صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


شن هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق هجوما لاذعا على اللجنة الثلاثية التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية التي تلقاها فريق الكرة خلال الفترة الأخيرة.


أكد أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق على حسم إدرة القلعة البيضاء لملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق غدا الخميس. 


أكد رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا أنه أفضل مدرب في مصر رغم النتائج السلبية للفريق فى القسم الثاني.


استقر مسئولو نادي الزمالك على تجميد مصطفى محمد مهاجم الفريق وتحويله للتحقيق خلال الساعات المقبلة.

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أخبار الرياضة.. قناة الأهلي تهاجم الجبلاية بسبب التحكيم.. تجميد مصطفى محمد.. رضا عبد العال: أنا أفضل مدرب في مصر

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