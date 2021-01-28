ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار السوشيال ميديا.. بسمة وهبة تعلن إصابتها بشلل عضلي.. وائل جمعة يشيد بمنتخب مصر لكرة اليد.. سمية الخشاب تتحدث عن تجربتها في برنامج "انت مين"

الخميس 28/يناير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.




نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ويظهر حجازي في الصورة برفقة الفنان العالمي مينا مسعود زميله في فيلمه الجديد "في عز الضهر" من خلال المؤتمر الذي أقيم بأحد الفنادق النيلية بحضور اسرة العمل...





نشرت الفنانة سمية الخشاب، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال خاصية الاستورى.
و ظهرت فى الفيديو و قد كانت قد كشفت عن هويتها فى البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer- إنت مين؟" على "MBC مصر". 





نشر وائل جمعة دفاع نادى الاهلى السابق صوره لمنتخب كرة اليد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.
ووجه رسالة لهم بعد خسارتهم اليوم امام منتخب الدنمارك فى بطولة العالم لكرة اليد قائلا:" رغم الهزيمة كنتم رجالة وشرفتونا فى كاس العالم لكرة اليد إيجابيات كثيرة من المشاركة وإن شاء الله القادم أفضل".





أعلنت الإعلامية بسمة وهبة إصابتها بشلل عضلي فى الوجه بسبب خطأ طبي تعرضت له في إحدى مراكز التجميل .
يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، 





شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بصورة جديدة  لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

فظهرت بالصورة برفقة الفنانة دينا الشربيني وإحدى صديقاتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بجمبسوت أزرق.. سمية الخشاب تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

أخبار السوشيال ميديا.. رانيا يوسف ترقص مع حسن شاكوش.. فيفي عبده تهاجم مروجي الشائعات.. مينا مسعود يزور الأهرامات

موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يوضح حقيقة خلافه مع سعد لمجرد .. محمد زيدان يرسل قبلة لزوجته.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جديدة

بث مباشر.. مينا مسعود: أحسن لغتي العربية قبل تصوير فيلم "في عز الضهر"

برفقة مينا مسعود.. هنا الزاهد تكشف عن أحدث أعمالها

شرفتونا والقادم أفضل.. وائل جمعة يوجه رسالة لمنتخب كرة اليد

ترشيحاتنا

هاني رمزي يهاجم اتحاد الكرة: لصالح من يتم الظلم التحكيمي في الدوري

ميدو يكشف آخر تطورات ملف مصطفى محمد مع الزمالك

النرويج تغلق حدودها أمام جميع القادمين اعتبارا من الغد لمكافحة فيروس كورونا

تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ.. داوم على ترديد هذا الدعاء قبل النوم

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

السعودية.. تحويلات مجهولة بـ 3 مليارات دولار تسفر عن ضبط رجال أعمال وموظفي بنوك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص