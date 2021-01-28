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مرأة

أشياء يمكنك القيام بها كجد لدعم أحفادك حال انفصال والديهم

الخميس 28/يناير/2021 - 09:21 ص
الجد بعد الطلاق
الجد بعد الطلاق
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أسماء عبد الحفيظ

عندما يحدث تفكك الأسرة ، يستغرق الأمر وقتًا حتى تتكيف الأسرة بأكملها، بالنسبة لأحفادك ، من المحتمل أن تكون هناك ترتيبات جديدة للمعيشة ، من الناحية العاطفية والعملية ،يدعم العديد من الأجداد عائلات أحفادهم أثناء الانفصال أو الطلاق ،هناك أيضًا أشياء يمكنك القيام بها كجد لدعم أحفادك أثناء الانفصال والطلاق:

اجعل منزلك مكانًا آمنًا وآمنًا. يمكنك القيام بذلك عن طريق الالتزام بالروتين المألوف لأشياء مثل الوجبات وأوقات النوم. يمكنك أيضًا القيام بذلك عن طريق التأكد من أن منزلك هو مكان يتواصل فيه الناس بهدوء واحترام.

استمر في القيام بالأنشطة التي تحبها أنت وأحفادك معًا - على سبيل المثال ، زيارة الحديقة ، ولعب ألعاب الطاولة ، والخروج لتناول الشاي بعد الظهر أيام الجمعة ، وما إلى ذلك.

استمع بفاعلية عندما يريد أحفادك التحدث عن أفكارهم ومشاعرهم ومخاوفهم. يمكن أن يساعدك ذلك في معرفة أفضل السبل لتهدئتهم.
تحدث دائمًا باحترام عن والدي أحفادك وتجنب الانحياز إلى أي طرف. يمكن أن يساعد هذا أحفادك على الشعور بالرضا تجاه والديهم والحفاظ على علاقات جيدة معهم.

حاول الحفاظ على علاقات جيدة مع الشريك السابق لطفلك. على سبيل المثال ، يمكنك أن تبدأ بإخبار الشريك السابق أنك تشترك في مصلحة مشتركة - رفاهية أحفادك.

إذا واجهت أي صراع مع والدي أحفادك ، فتأكد من عدم مشاركة أحفادك. قد يعني هذا مناقشة القضايا الصعبة عندما لا يكون الأحفاد في الجوار ، وليس مطالبة الأحفاد بنقل رسائل إلى آبائهم نيابة عنك ، وما إلى ذلك.

حاول أن تكون إيجابيًا مع أحفادك بشأن مستقبل الأسرة. يمكنك التحدث عن صعوبة التغيير ، لكن الأمور تتحسن عادة. يمكنك أيضًا تذكير أحفادك بالأشياء الجيدة التي لم تتأثر بالطلاق - على سبيل المثال ، "نتطلع جميعًا إلى رؤية حفلتك الموسيقية الشهر المقبل".
إذا كان أحفادك بحاجة إلى التحدث إلى شخص آخر غيرك ، فيمكنهم تجربة خدمة الاستشارات الهاتفية السرية للشباب ، مثل خط مساعدة الأطفال، أو يمكنهم زيارة خط مساعدة الأطفال .

مصدر المعلومات موقع boewr of posetef. 

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