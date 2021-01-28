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اقتصاد

ختام متفاوت لأسعار النفط رغم تراجع كبير لمخزونات الخام الأمريكي

الخميس 28/يناير/2021 - 08:30 ص
صدى البلد
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وكالات

استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر، رغم تراجع حاد لمخزونات الخام الأميركية، إذ نالت المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا من الإقبال على الشراء.


وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية حوالي عشرة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ مارس، مما فاجأ السوق، التي كانت تتوقع زيادة متواضعة في المخزون.


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وتحدد سعر تسوية العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 52.85 دولار للبرميل، مرتفعا 24 سنتا، في حين نزلت عقود خام القياس العالمي برنت عشرة سنتات لتغلق على 55.81 دولار للبرميل.



تدعم النفط أيضا بقرار  مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مواصلة سياسة التيسير النقدي وإبقاء سعر فائدة ليلة قريبا من الصفر في استمرار للدعم النقدي لحين حدوث انتعاش أقوى من الركود الذي أوقدت الجائحة شرارته.

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