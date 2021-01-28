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لميس سلامة: الشعب المصري فخور بما قدمه منتخب كرة اليد.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 08:27 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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هاجر إبراهيم
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن جميع الشعب المصرى  تابع وشاهد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد المنتخب الدنماركي، مشيرة: "حاجة بسطتنا أننا بقينا نتجمع على كل الرياضيات وليس فقط كرة القدم".

وأضافت "لميس" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفنانة أنغام كانت تتابع المباراة لحظة بلحظة متمنية للمنتخب المصرى بالفوز، موضحة أن المباراة كان يوجد بها الكثير من التشويق والتسلية.

وتابعت أن لاعبي منتخب مصر أدوا أداء رائعاً جدا ومشرفاً أمام الدنمارك،  لافتة إلى أن  المنتخب الدنماركى فى النهاية فاز بضربات الترجيح.

وأكدت أن الشعب المصرى جميعا سعيد بيهم وبإصرار المنتخب المصرى لكرة اليد، بالإضافة إلى أنهم فخورون بهم.
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