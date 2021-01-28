سفيرة مصر في طشقند تلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجمهورية أوزبكستان

التقت أميرة فهمى، سفيرة جمهورية مصر العربية فى طشقند، أمس الأربعاء، بنائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجمهورية أوزبكستان “ساردار أومورزاكوف”، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادى ولاسيما فيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية، وإمكانية الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى انضمت إليها كل من مصر وأوزبكستان، وكذا سبل تشجيع المستثمرين من الجانبين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديم التسهيلات الممكنة وتوفير مناخ استثمارى جذاب وآمن، فضلًا عن تعزيز التفاعل بين القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال من خلال غرفتى التجارة والصناعة فى مصر وأوزبكستان.





وقالت صفحة وزارة الخارجية بموقع "فيسبوك" إنه تمت أيضًا مناقشة الجوانب اللوجيستية المتعلقة بنقل البضائع بين الدولتين، واستعرض وزير الاستثمار مساعي بلاده لإيجاد أفضل الطرق وممرات النقل من خلال دراسة الخيارات المتاحة، وكذلك من خلال إبرام اتفاقات مع دول الجوار والتعاون معهم لإنشاء خطوط سكة حديد، مما قد ينعكس بالإيجاب لصالح دعم التجارة الخارجية الأوزبكية بما فيها مع مصر.



