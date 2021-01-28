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أعراض وعلاج التهاب الملتحمة عند الأطفال

الخميس 28/يناير/2021 - 10:29 ص
أعراض التهاب الملتحمة
أعراض التهاب الملتحمة عند الأطفال
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أسماء عبد الحفيظ

.التهاب الملتحمة هو التهاب بطانة العين فوق مقلة العين وداخل الجفون، و العدوى عن طريق البكتيريا أو الفيروس يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة.

 تحدث العدوى بسهولة ، خاصة إذا كانت العين متهيجة بالفعل و قد يُصاب الأطفال أحيانًا بالتهاب الملتحمة كجزء من نزلات البرد .

أعراض التهاب الملتحمة

ستكون عين طفلك حمراء ، أو دامعة ، أو مؤلمة ، أو حاكة، في بعض الأحيان يكون هناك إفرازات لزجة صفراء أو خضراء في عين طفلك ، مما يجعل الجفون تلتصق ببعضها البعض بعد أن يكون طفلك نائمًا. قد يبدو الجلد حول العينين منتفخًا، في التهاب الملتحمة الجرثومي أو الفيروسي ، قد تتأثر إحدى العينين أو كلتيهما.

في حالة التهاب الملتحمة التحسسي ، ستشعر كل من عيون طفلك بالحكة والدمع. قد يعاني طفلك أيضًا من أعراض حمى القش ، مثل حكة الأنف والعطس.

هل يحتاج طفلك لرؤية طبيب بخصوص التهاب الملتحمة؟

ويجب زيارة الطبيب عند اصابة طفلك بعدوى في العين.

ولا تختفي العدوى بعد 3-4 أيام بالرغم من العلاج حيث يتورم الجلد حول عين طفلك أو جفنه ويصبح أحمر اللون ومؤلمًا و يعاني من مشاكل في الرؤية و من الحمى ، اما اذا كان طفلك حديث الولادة فسيعاني من إفرازات لزجة من العين ، ويجب أن تأخذه إلى الطبيب العام. حيث قد يعاني طفلك من انسداد في القناة الدمعية .

علاج التهاب الملتحمة

ابدأ بالحفاظ على عين طفلك نظيفة . اغسل العين بلطف عدة مرات في اليوم بقطعة قطن مبللة بالماء الدافئ.

سيخبرك طبيبك العام بشأن العلاج المناسب لالتهاب ملتحمة طفلك. إذا كان الطبيب يعتقد أن العدوى ناتجة عن البكتيريا ، فقد يقترح الطبيب إجراء مسحة للعين لمعرفة البكتيريا وقد يصف الطبيب قطرات أو مرهم مضاد حيوي للعين لعدة أيام.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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